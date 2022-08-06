Продукты и чайник пыталась украсть псковичка из магазина на улице Труда

16:24, 06 августа 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 августа экипажу вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский», поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 52-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел продукты питания и чайник, при этом не заплатив за них. Сумма ущерба составила 1724 рублей.

По данному факту проводится проверка.