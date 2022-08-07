Анна летняя: приметы и поверья

10:19, 07 августа 2022, ПАИ

​

Богопраматерь святую Анну чтут православные христиане 7 августа, сообщает calend.ru.

В христианстве мать Богородицы, жена святого Иоакима, чудесным образом родившая дочь после долгих лет бездетного брака. Детей у пары не было до тех пор, пока Иоаким не удалился в пустыню. Там ему явился ангел с вестью, что вскоре его немолодая жена родит дочь. Обрадованный Иоаким вернулся домой, вскоре Анна зачала и в сентябре (предположительно 15-го или 16-го года до нашей эры) родила девочку. По иудейскому обычаю, имя дочь Анны и Иоакима получила на 15-й день. Ее назвали Марией, как велел ангел.

Анна, хотя и носила на Руси прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». В то же время светлый и теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый – снежную и теплую. Наблюдали и за муравьями: если они начинают резко увеличивать муравейники, следовало ждать холодной зимы.

На Анну поспевал первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола, а рецептов разных кушаний – повседневных и праздничных –существовало множество. Кроме традиционных жареной и вареной картошки, русские люди любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.

Приметы: