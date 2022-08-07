Борис Елкин рассказал о рабочей поездке в Херсонскую область

09:22, 07 августа 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым посетил Бериславский район Херсонской области, над которым Псковская область ранее взяла шефство.

Как сообщил 7 августа сити-менеджер в своём Telegram-канале, в Бериславе их встретил глава военно-гражданской администрации района Андрей Костюк, с которым они осмотрели инфраструктуру и общественные пространства города.

«В дальнейшем планируем сотрудничество с городом по разным направлениям. Сейчас рассматриваем возможность организации выставки местных художников на территории Пскова, которую мы посетили во время рабочей поездки. Это станет шагом к установлению дружеских отношений между нашими городами», – рассказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основным направлениями работы в подшефном районе делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где они подписали соглашение о сотрудничестве.