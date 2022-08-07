Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин рассказал о рабочей поездке в Херсонскую область

Глава администрации Пскова Борис Елкин вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым посетил Бериславский район Херсонской области, над которым Псковская область ранее взяла шефство.

Как сообщил 7 августа сити-менеджер в своём Telegram-канале, в Бериславе их встретил глава военно-гражданской администрации района Андрей Костюк, с которым они осмотрели инфраструктуру и общественные пространства города. 

«В дальнейшем планируем сотрудничество с городом по разным направлениям. Сейчас рассматриваем возможность организации выставки местных художников на территории Пскова, которую мы посетили во время рабочей поездки. Это станет шагом к установлению дружеских отношений между нашими городами», – рассказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основным направлениями работы в подшефном районе делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где они подписали соглашение о сотрудничестве

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 августа 2022

Анна летняя: приметы и поверья
07 августа 2022

До +23 градусов ожидается в Псковской области 7 августа
07 августа 2022

День железнодорожника отмечают в России 7 августа
07 августа 2022

Борис Елкин рассказал о рабочей поездке в Херсонскую область
07 августа 2022

Электроснабжение на большей части Псковской области восстановят к обеду 7 августа
06 августа 2022

Масштабные гуляния в честь 121-летия Новосокольников прошли в эту субботу

06 августа 2022

Петербурженка госпитализирована с переломом плеча после падения остановки

06 августа 2022

Под проливным дождем прошел футбольный матч в Новоржеве

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...