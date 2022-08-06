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Общество

Делегация Псковской области прибыла в Херсонскую область для определения основных направлений работы

Делегация Псковской области прибыла в Херсонскую область, чтобы на месте определиться с основными направлениями работы в подшефном Бериславском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram.

С и. о. главы временной гражданской администрации правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым обсудили ключевые задачи на ближайшую перспективу, отметил глава региона.

По словам губернатора, Псковская область доставила две машины гуманитарной помощи, три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников – несколько объектов образования не подлежат восстановлению в результате ракетных ударов ВСУ, поэтому транспорт критически необходим. В части подготовки к отопительному сезону для населения будут организованы поставки угля и дров по социальным ценам. 

«Собираем заявки для организации отдыха школьников до начала учебного года. Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле. В целом мы готовы принять порядка 500 детей. Сделаем всё, чтобы обеспечить людей всем необходимым и помочь им вернуться к нормальной жизни», - заключил Михаил Ведерников.

 Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

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