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Политика

Александр Малькевич рассказал о помощи Псковской области Бериславскому району Херсонщины

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал Псковскому агентству информации, как со стороны выглядел визит делегации Псковской области в Бериславский район Херсонской области.

«Я много езжу по Херсонской области, был в Бериславском районе, – отметил Александр Малькевич. – Новокаховский, Бериславский районы – самые опасные сейчас места в Херсонской области, потому что укрофашисты по этим территориям бьют прицельно, по городам, посёлкам, сознательно разрушая мирную инфраструктуру».

Он подчеркнул, что жители Бериславского района высоко оценивают те усилия, помощь, которые оказывает в качестве шефов Псковская область.

«На самом деле это видно. Помощь – это не только то, что привёз губернатор Михаил Ведерников: очень важно, что он сам приехал, но и организационно-методическая помощь со стороны аппарата губернатора, какие-то подсказки в оформлении документов. Ведь задача – ввести здесь жизнь в правовое поле, в нормальное русло. Но, конечно, «бомба» – это история с православным лагерем, куда поедут дети из Берислава: может, увидят, пообщаются с легендарным владыкой Тихоном. Это потрясающе».

Александр Малькевич также отметил, что многие регионы России уже взяли шефство над освобождёнными территориями.

«Они действительно оказывают помощь, но настолько искренне и с душой, как псковичи, наверное, по пальцам одной руки можно посчитать регионы, которые так вкладываются в подшефные районы на освобождённых территориях. Это дорогого стоит, – подчеркнул он. – И псковские строители, учителя – им нужно отдельно говорить слова благодарности за помощь».

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве.

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