Средства защиты против ковида в России стали покупать на 17% чаще

07:31, 09 августа 2022, ПАИ

В июле спрос на медицинские маски в аптеках России вырос по сравнению с июнем на 17%, на антисептики – на 4%, сообщили эксперты ресурса «Чек Индекс».

«В начале июля увеличили объемы покупок масок и антисептиков граждане, привыкшие за время пандемии пользоваться ими постоянно. Как правило, это наиболее уязвимые категории россиян и те, кто чаще остальных контактирует с большим числом людей», — рассказали в компании «Известиям».

По словам экспертов, возвращение спроса на маски связано в том числе с тем, что в ряде регионов они снова становятся обязательными для определенных категорий граждан или для посещения ряда учреждений. Отметим, что в Псковской области на прошлой неделе начали обсуждать вопрос о возвращении обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. На очередном совещании по ситуацию с распространением COVID-19 зашла речь о частичном возвращении масочного режима.

«В текущих условиях уязвимым категориям граждан — пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями — важно не забывать о базовых мерах предосторожности, которые включают в себя ношение масок в людным местах и в общественном транспорте, а также использование антисептических средств», — заявили в Роспотребнадзоре.