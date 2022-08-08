В Псковской области снова могут начать требовать ношение масок в общественном транспорте

21:49, 08 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области прокомментировал ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Сегодня главе региона доложили, что рост заболеваемости в Псковской области ощутимый, в связи с чем возросла нагрузка на здравоохранение.

«Цифры говорят сами за себя. Медики в большинстве своем вакцинированы, в медучреждениях сохранен масочный режим. Посмотрите, какой небольшой процент заболеваемости в этой среде. Можно говорить что угодно, но факты – вещь упрямая. Давайте рассмотрим введение рекомендаций по масочному режиму в закрытых общественных пространствах и общественном транспорте. Но основной упор надо делать на вакцинации», – резюмировал Михаил Ведерников.