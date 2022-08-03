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Общество

В Псковской области обсуждается вопрос обязательной вакцинации от COVID-19

 

Обязательную вакцинацию в Псковской области могут вернуть для отдельных категорий граждан, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. 

Медицинское сообщество региона настроено просить Роспотребнадзор о возвращении к программам, предусматривающим обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, сообщила Марина Гаращенко.

По её словам, в первую очередь это необходимо сделать для работающих граждан и псковичей старше 65 лет.  Кроме того, по мнению Марины Гаращенко, для коллективов общеобразовательных и медицинских учреждениях региона, необходимо ввести требование об обязательной вакцинации 80 % сотрудников.

«Также надо обратить внимание на детское население. Когда ребята будут возвращаться к  учебному году, мы предлагаем обратить внимание на группу школьников от 12 до 17 лет, и, соответственно, на студентов. Студенческие коллективы перед 1 сентября также должны», — пояснила она.

Михаил Ведерников отметил, что данный вопрос необходимо наладить с руководителями упомянутых организаций. «Нужно принять план вакцинации, сколько к 1 сентября надо привить, сколько к 15», — отметил он. 

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