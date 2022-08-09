Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-школе в рамках форума «Азия – Европа»

11:50, 09 августа 2022, ПАИ

Отдел академической мобильности и межвузовского сотрудничества ПсковГУ приглашает студентов стать участниками летней онлайн-школы «Гражданское участие и устойчивое развитие», которая пройдёт с 15 по 31 августа по линии форума «Азия – Европа» (АСЕМ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Это образовательный проект, который реализует институт «Азия – Европа» (Малайзия) совместно с Техническим университетом прикладных наук Ашаффенбурга (Германия).

Тема – «Гражданское участие и устойчивое развитие». Рабочий язык – английский.

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