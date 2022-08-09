Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё 71 человек заболел коронавирусом в Псковской области

71 человек заболел коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 112 535 человек. Выздоровело от коронавируса за это время 110 040 человек, 47 из них выписались с больничного 8 августа. Таким образом, на данный момент коронавирусом в регионе болеет 610 человек. 

Больше всего заболевших за сутки выявили в Пскове (40) и Великих Луках (6). Ещё по пять человек заразилось коронавирусом в Порховском и Псковском районах.

На прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу со специалистами по эпидемиологической ситуации. На совещании озвучили, что в регионе могут вернуть обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Кроме того, вероятно, что снова появится требование о ношении масок в общественном транспорте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 августа 2022

На базе форума «Истоки» планируется сделать круглогодичные детский и молодёжный центры
09 августа 2022

Ещё 71 человек заболел коронавирусом в Псковской области
09 августа 2022

ФОТОФАКТ В Великих Луках обнаружили «гостей из будущего»
09 августа 2022

«Школа исследователей» открылась в Печорах

09 августа 2022

Purina приостановила производство и продажу в России некоторых кормов для животных
09 августа 2022

ПАИ поблагодарили за помощь в презентации турпотенциала региона в Москве
09 августа 2022

Россияне стали меньше играть в азартные игры – big data Tele2
09 августа 2022

До 27 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 августа


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...