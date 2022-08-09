Ещё 71 человек заболел коронавирусом в Псковской области

18:20, 09 августа 2022, ПАИ

71 человек заболел коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 112 535 человек. Выздоровело от коронавируса за это время 110 040 человек, 47 из них выписались с больничного 8 августа. Таким образом, на данный момент коронавирусом в регионе болеет 610 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Пскове (40) и Великих Луках (6). Ещё по пять человек заразилось коронавирусом в Порховском и Псковском районах.

На прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу со специалистами по эпидемиологической ситуации. На совещании озвучили, что в регионе могут вернуть обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Кроме того, вероятно, что снова появится требование о ношении масок в общественном транспорте.