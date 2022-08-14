РосянкаFest пройдет сегодня в Бежаницах
Фестиваль природы «РосянкаFest» пройдет в парке Усадище поселка Бежаницы 14 августа с 12:00 до 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.
Гостей мероприятия ждут более десяти бесплатных мастер-классов, концерт творческих коллективов из Бежаниц, Локни, Великих Лук, Пушкинских гор и Пскова. Также будут выступления бардов и реконструкторов позднего средневековья, ярмарка, экологические игры, фотовыставки и многое другое.
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