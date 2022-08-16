Александр Серавин: Стараюсь составить личное впечатление о политиках

10:25, 16 августа 2022, ПАИ

Гостем эфира спецпроекта «Гвоздь Телеграма» стал вице-губернатор Псковской области по внутренней политики Александр Серавин. Это первое интервью одного из ведущих политтехнологов России в статусе заместителя главы региона.

Александр Машкарин и Антон Сергеев расспросили его, как воспринимается псковская политическая реальность с новой позиции.

«Думал, меня уже ничего не удивит»

Александр Машкарин (А. М.): – Вопрос уже не как к политтехнологу, но как к вице-губернатору. С учетом особенностей новой должности, как вы можете охарактеризовать псковский политический ландшафт?

– Я же «новорожденный» вице-губернатор по внутренней политике. 28 лет был в прикладной политике, а чиновником стал всего пару месяцев назад. Поэтому до конца еще не разобрался.

Я, как человек, который много консультировал вице-губернаторов, первый раз оказался по другую сторону. Как ученый с увлечением исследую это сторону внутриполитической профессии.

Могу сказать так: думал, что за долгие-долгие годы в профессии, думал, что меня уже ничего не удивит, но оказался увлекательным каждый день работы. Я даже завел себе дневник, где пишу, что необычного и нового я узнал за этот день. И каждый день есть, что написать.

А. М.: Не публичный дневник?

– Не публичный.

Антон Сергеев (А. С.): – Нет, но лет через тридцать…

– (смеётся) Зачем так долго ждать.

«И неожиданно свалятся на избирателя»

А.С.: – Конечно, интересует, как идет избирательная кампания. На мой взгляд, очень-очень спокойно, вяло. Я считаю, что многие партии, кроме «Единой России», не осознали, что изменилась повестка, изменилась жизнь.

– Режим современной политической жизни изменился. К нему надо привыкать, адаптироваться. Могу сказать, что у нас точно довольно активно, с мая, идут к избирателю единороссы. Довольно активны, наружной рекламой, ЛДПР: они фактически вровень идут с «Единой Россией».

А вот другие партии сейчас на общем фоне потерялись. Я отношу это к тому, что есть, вероятно, определенные проблемы с ресурсами и с лидерами. Но, может быть, под конец, на последних двух неделях, они неожиданно свалятся на избирателя. Как вы помните, в прошлом году тоже была заминка, а потом в один ряд стояло четыре пикета от разных партий.

«Мы уже давно знакомы»

А.М.: – Есть постоянный набор инструментов взаимодействия губернатора и политических акторов. Например, консультации с партийными фракциями в областном Собрании. С вашим приходом в правительство Псковской области добавятся какие-то новые инструменты? Или набор оптимален?

– Эта должность (политического вице-губернатора. – ред.) ведь пустовала два с половиной года. До этого на ней был коллега Цветков, он очень своеобразно выстраивал отношения. Единственное, не знаю, как он выстраивал их с партиями вне избирательной кампании. До него был Жаворонков (Максим Жаворонков являлся заместителем губернатора – руководителем аппарата администрации Псковской области, ныне – первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России». – ред.), и о нём мне так много всего рассказывали, что я даже договорился, что приду к нему в Москве на прием, чтобы он мне рассказал, как у него это получалось.

Но могу сказать, что я всегда стараюсь составить личное впечатление о политиках, поэтому я потихоньку знакомлюсь с теми, с кем незнаком. На самом деле, с большинством заметных политиков Псковской области мы уже давно знакомы. Многие из них не признаются в этом, но на самом деле такое есть.

У меня есть книга «Психологический портрет современного политика», которую написал вместе с Петром Бычковым, уже вышло четыре издания. Я, как политтехнолог, предпочитаю составить личное представление о психологическом портрете политиков. Книгу, кстати, рекомендую, всем читать. Тем политикам, что мне кажутся наиболее интересными, я им дарю эту книжку.

«Не оставляйте нас»

А.М.: – Про кадры я спрошу, да, Антон? Будут ли какие-то изменения в политико-медийном блоке правительства области? Вон Антона (Антон Сергеев является советником губернатора по информационной политике. – ред.) постоянно отправляют на отдых, а он все не уходит и не уходит.

– Вы знаете, мне кажется, каждого великого человека всегда пытаются проводить – но никто это сделать не в состоянии. Потому что Антон Сергеев уже стал легендой псковской политики. Мне даже иногда кажется, что это он сам провоцирует, чтобы стали говорить, что его кто-то провожает. Но я уверен, что он будет с нами. Во всяком случае, я лично обращаюсь к нему: не оставляйте нас.

А.С. (смеется): – Да куда же, я мне нравится Псковская область. Хотя на самом деле Москва – лучший город мира, но Псков – замечательный город.

– Так, но вот тут есть, конечно… Я-то из Петербурга. Я считаю, что только Питер.

ДЭГ работает на легитимность

А.М.: – В следующий раз поговорим, какой город лучше. Но вернёмся в Псков. Сейчас на выборах нарабатывается уникальный опыт: дистанционное электронное голосование. Игорь Сопов сказал, что уже более 4 500 заявлений на ДЭГ на выборы в Псковскую гордуму. Вот это много или мало, если сравнивать с опытом других регионов?

– По соотношению количества поданных заявлений к избирателям мы сейчас лидируем из всех городов России. Поэтому мы идем в данном вопросе в передовиках.

Нам с Игорем Александровичем (Соповым, председателем Избирательной комиссии Псковской области) грех жаловаться в этом вопросе. Он был моим замом в Ассоциации электронной электоральной политики, мы с 2015 года рассказывали, что это надо делать, объясняли, почему, как и как рассказывать об этом.

Теперь мы от теоретических историй переходим в практику. Надеюсь, что у нас здесь все пройдет качественно и на благо избирателей.

Я считаю, что это увеличивает легитимность выборов. Можно потратить всего несколько минут — и твой голос будет учтен. И не будет такого: я бы рад, но вот грибы пошли. Просто проголосуй, собирая грибы. Или сидя в лодке, смотря как клюет лещ.

Надеюсь, что больше людей примет участие в выборах, что положительно скажется на общих результатах.

А.М.: – А каковы шансы, что в кампании в 2023 году в Псковской области ДЭГ будет распространен уже на весь регион?

– Думаю, что крайне высокие. По крайней мере, могу сказать, что я буду радеть за это.

А.С.: – Россия, с точки зрения продвижения электронных сервисов, впереди планеты всей. И Псков тоже. Кстати, напомню, что псковская радиостанция «Седьмое небо» стала первой работать на освобожденных территориях. Псков рулит.

– Есть такое дело. Мне соседи из соседних субъектов уже сказали, что мы как-то быстро это сделали, они тоже хотели.

Рыбные места

А.С.: – Последний вопрос. Про хобби всем интересно. Я люблю грибы собирать, а история про рыбалку, я так понимаю, про тебя.

– Да, очень люблю порыбачить, поохотиться. И военно-историческую тематику, военную историю, батальную живопись. И яхтинг.

А.С.: – Удалось ли порыбачить в Псковской области? Какие места порекомендуешь?

– Удалось. Самое рыбное — это устье реки Великой. По крайней мере, по моему опыту. Хотя могу сказать, что я активно перемещаюсь и рыбачу не только на удочку и спиннинг: очень люблю подводную охоту. И здесь очень много озер с очень чистой водой. Но пока мне чего-то трофейного не попадалось. Зато очень интересно провел время погружаясь в псковские озёра.