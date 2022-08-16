Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт в конце августа

13:26, 16 августа 2022, ПАИ

15-й фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в музее-усадьбе в деревне Сигово Печорского района 28 августа. Об этом сообщила начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности музея-заповедника «Изборск» Екатерина Иванова на презентации туристического потенциала Печорского района. Мероприятие состоялось в ТИЦ Псковской области 16 августа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На фестивале выступят этнические коллективы. Также для гостей организуют праздничный обед и ужин. «В этом году к сето приедет очень много финно-угорских друзей. Будут сетоская еда, песни и танцы», – рассказала Екатерина Иванова.

В связи с нестабильной обстановкой на границе жители Эстонии смогут принять участие в фестивале только в онлайн-формате.

Организаторы добавили, что в будущем планируется решить вопрос трансфера – организовать общественный транспорт до деревни Сигово.

На всех мероприятиях «Сетомаа. Семейные встречи» можно побывать бесплатно, фестиваль начнётся в 14:00.