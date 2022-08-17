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Страна и мир

В Госдуме напомнили о праве России на «огневое воздействие» после полета британского самолёта-разведчика над российской территорией

В посольстве Британии в России сообщили, что самолет-разведчик, который 15 августа нарушил границу РФ, выполнял «рутинную операцию». 
 
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что такое объяснение является попыткой «уйти от истинного намерения Великобритании». В случае повторения инцидента Россия имеет право сбить воздушное судно, уверен депутат. 
 
«Великобритания действительно перешла нормы дозволенного и пересекла границу нашей страны. Считаю, что подобные провокационные действия должны пресекаться. В соответствии со всеми нормами международного права в случае нарушения границы каким либо государством Россия имеет полное право пресечь данное нарушение вплоть до огневого воздействия», – считает Швыткин.
 
Он добавил, что подобные действия со стороны других стран Россия «должна пресекать на корню».

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