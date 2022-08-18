Более 1 млн рублей задолжали псковские работодатели своим сотрудникам

17:36, 18 августа 2022, ПАИ

На 1 августа просроченная задолженность по заработной плате в Псковской области составила 1 млн 103 тысячи рублей и по сравнению с 1 июля 2022 года увеличилась на 349 тыс. рублей (на 46,3%), сообщает Псковстат.

Численность работников, которым не выплачена заработная плата в установленный срок, составила 29 человек.

Просроченная задолженность по заработной плате сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» (68,4% от общей суммы задолженности) и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (31,6%).