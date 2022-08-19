Более половины российских медиков поддерживают COVID-ограничения

13:42, 19 августа 2022, ПАИ

Коронавирусные ограничения поддерживают 56,6 % опрошенных медиков на фоне роста числа заражений инфекцией, сообщает РБК.

Против выступили 43,4 % опрошенных. Одна из главных причин негативного отношения к ограничениям — отсутствие ресурсов для их реального выполнения: за такую причину выступили 43 % опрошенных. 17 % респондентов отметили уменьшение зарплат не работавшим с COVID-19 специалистам. У 16,1 % медиков есть недоверие к Минздраву и властям, 12 % отметили недовольство «фактором принуждения».

Порядка 84 % врачей рассказали, что соблюдали все вводимые ограничения, 88,7 % рекомендовали соблюдать их и пациентам. 56,5 % медицинских работников считают, что ограничения смогут улучшить эпидемиологическую ситуацию, 68,8 % согласились с тем, что ограничения были бы более эффективны, если бы их соблюдали все.