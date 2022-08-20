Дети из Бериславского района отправились на отдых в Псковскую область

18:16, 20 августа 2022, ПАИ

Дети из Бериславского района Херсонской области отправились на оздоровительный отдых в Псковскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Берислав. Новости».

«При активном участии администрации Бериславского района и благодаря братской помощи Пскова сегодня группа детей в возрасте от восьми до 15 лет уехала на оздоровительный отдых в Псковскую область», – говорится в сообщении.

Отмечается, что псковичи подготовили для детей комфортные номера, бесплатное питание и большую культурную программу.

«Наши ребята приедут домой здоровые и счастливые», – подчеркнули авторы Telegram-канала.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также тогда псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь. На место прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.