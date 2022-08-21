Двух магазинных воров задержали росгвардейцы в Пскове

10:28, 21 августа 2022, ПАИ

20 августа в Пскове экипажи вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в совершении краж из магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

После срабатывания кнопки тревожной сигнализации, росгвардейцы прибыли в магазин на улице Труда, где задержали 26-летнего псковича, похитившего из торгового зала продукты питания на сумму 1040 рублей.

Кроме того, сотрудники Росгвардии задержали 43-летнюю гражданку, которая похитила из магазина на Коммунальной стиральный порошок и продукты питания общей стоимостью 1500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.