Двух магазинных воров задержали росгвардейцы в Пскове
20 августа в Пскове экипажи вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в совершении краж из магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
После срабатывания кнопки тревожной сигнализации, росгвардейцы прибыли в магазин на улице Труда, где задержали 26-летнего псковича, похитившего из торгового зала продукты питания на сумму 1040 рублей.
Кроме того, сотрудники Росгвардии задержали 43-летнюю гражданку, которая похитила из магазина на Коммунальной стиральный порошок и продукты питания общей стоимостью 1500 рублей.
Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.
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