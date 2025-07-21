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Происшествия

Пскович предстал перед судом за контрабанду белорусского табака

Житель Пскова предстал перед судом за контрабанду незадекларированных сигарет. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: ПАИ

В марте текущего года мужчина ввёз из Белоруссии на территорию России незадекларированные сигареты на сумму более 2,4 миллиона рублей. Товар изъяли сотрудники Псковской таможни.

Невельский районный суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

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