Пскович предстал перед судом за контрабанду белорусского табака
Житель Пскова предстал перед судом за контрабанду незадекларированных сигарет. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В марте текущего года мужчина ввёз из Белоруссии на территорию России незадекларированные сигареты на сумму более 2,4 миллиона рублей. Товар изъяли сотрудники Псковской таможни.
Невельский районный суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.
Более 90 правонарушений выявили инспекторы по маломерным судам в Псковской области с начала года