Великолучанин украл у инвалида рюкзак прямо на его глазах

08:56, 23 августа 2022, ПАИ

Великолучанин украл у инвалида рюкзак прямо на его глазах, сообщила прокуратура Великих Лук.

В июне злоумышленник шёл по парку и увидел мужчину-инвалида, рядом с которым находился рюкзак. Преступник подбежал к скамейке, схватил рюкзак, в котором находились 4 500 рублей и телефон стоимостью 13 299 рублей. Требования потерпевшего о возвращении имущества проигнорировал, воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, который в силу своей болезни не смог побежать вслед за преступником, скрылся с места преступления, а похищенные деньги потратил на алкоголь.

Санкция ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.