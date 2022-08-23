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Происшествия

В Эстонии назвали провокацией заявление ФСБ об убийстве Дугиной

Министерство иностранных дел Эстонии, комментируя заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о бегстве в прибалтийскую страну украинки Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, не стало его опровергать, при этом факт пересечения Вовк российско-эстонской границы зафиксирован на видео.

22 августа ФСБ  показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как выезжает в Эстонию. Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и её волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.

«Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить», —- сказал в понедельник глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, Россия якобы пытается оказать давление на Эстонию за её поддержку Украины.

Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
 

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