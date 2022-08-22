Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной скрылась в Эстонии, пройдя границу в Псковской области

14:22, 22 августа 2022, ПАИ

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной скрылась в Эстонии, пройдя границу в Псковской области, сообщают Telegram-каналы.

Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, пишет канал «Осторожно, новости». Исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля. Преступница следила за Дугиной месяц, в день подрыва приехала на фестиваль «Традиция», после скрылась в Эстонии.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — заявляет ФСБ.

Для организации убийства Дугиной и получения информации об её образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовался номер Донецкой Народной Республики Е982ХН DPR, в Москве — казахстанский номер 172AJD02, а при выезде — украинский AH7771IP.

20 августа 30-летняя журналистка Дарья Дугина и её отец, философ Александр Дугин, посетили литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Оба были приглашены в качестве почётных гостей.

После мероприятия, пословам очевидцев и друзей семьи, Дарья и Александр планировали уехать вместе, но Дугин в итоге сел в другой автомобиль. Спустя 10 минут после отъезда с фестиваля внедорожник Дарьи взорвался прямо на трассе.

Один из очевидцев происшествия указал, что взрыв был исключительно мощным. По словам мужчины, от ударной волны «аж стёкла зазвенели». Когда он вышел на улицу, то увидел горящую машину.

Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Он ехал следом за дочерью на другой машине и стал свидетелем её гибели.