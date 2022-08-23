Администрация Бериславского района соберёт ещё одну детскую смену для отдыха в Псковской области
«Ну что, наши детишки из Бериславщины уже вовсю отдыхают у побратимов в Псковской области», – сообщил сегодня Telegram-канал администрации Бериславского района Херсонской области Украины.
В сообщении отметили, что у детей все условия для комфортного проживания, питания, занятия спортом и посещения исторических мест Псковщины.
«Судя по свежим фото, детям очень весело и всё нравится. Руководство Администрации Бериславского района приняло решение объявить ещё дополнительный набор детей для отдыха в Псковской области. Родителей приглашаем отправить своих детей на оздоровление и культурный отдых в Псков», – сообщили в администрации.
Напомним, вчера в Псков приехали 44 ребёнка для отдыха в оздоровительном лагере «Звёздный».
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Администрация Бериславского района соберёт ещё одну детскую смену для отдыха в Псковской области
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