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Администрация Бериславского района соберёт ещё одну детскую смену для отдыха в Псковской области

Фото: Telegram

«Ну что, наши детишки из Бериславщины уже вовсю отдыхают у побратимов в Псковской области», – сообщил сегодня Telegram-канал администрации Бериславского района Херсонской области Украины.

В сообщении отметили, что у детей все условия для комфортного проживания, питания, занятия спортом и посещения исторических мест Псковщины. 

«Судя по свежим фото, детям очень весело и всё нравится. Руководство Администрации Бериславского района приняло решение объявить ещё дополнительный набор детей для отдыха в Псковской области. Родителей приглашаем отправить своих детей на оздоровление и культурный отдых в Псков», – сообщили в  администрации.

Напомним, вчера в Псков приехали 44 ребёнка для отдыха в оздоровительном лагере «Звёздный».

 

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