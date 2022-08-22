Дети из Бериславского района Херсонской области прибыли на отдых в Псковскую область
Группа детей из Бериславского района Херсонской области в возрасте от 8-ми до 15-ти лет высадились на перрон железнодорожного вокзала Пскова.
На поезде Евпатория – Псков приехали 44 ребёнка, четверо взрослых сопровождающих. Украинцы преодолели 2700 км, чтобы приехать на Псковщину.
Далее дети и взрослые автобусом отправятся в лагерь отдыха «Звёздный». Педагоги, которые работали до этого с псковскими ребятами, остаются на смену с украинцами. Детей ждут комфортные номера и обширная культурная программа. Прежде всего, это экскурсионные мероприятия, развлекательные и спортивные субытия. В лагерь дети и сопровождающие прибудут ориентировочно в 22 – 23 часа.
Домой ребята вернутся через неделю, 30 августа.
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Дети из Бериславского района Херсонской области прибыли на отдых в Псковскую область
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