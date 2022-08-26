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Культура

В Пскове пройдёт всероссийский хоровой фестиваль

Со 2 по 4 сентября в Пскове пройдёт Всероссийский хоровой фестиваль им. М. Ф. Гривского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Мероприятие посвящено инициатору первого певческого праздника в стране.

Участие в фестивале примут 35 хоровых коллективов страны из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Самары, Железногорска, Подольска, Смоленска, Казани, Белгорода и Минска.

Хоровой праздник пройдёт на площадках города, территориально приближенных к памятникам ЮНЕСКО: в Покровском уголе, Детском парке, дендропарк. В рамках хорового праздника зрители познакомятся с особенностями архитектуры храмов, их значением в ключевых исторических событиях, узнают легенды и сказания, сохранившиеся до нашего времени. С помощью мультимедийных инструментов белые стены храмов превратятся в экраны, на которых будут показаны святыни, хранящиеся в этих местах.

Открытие фестиваля состоится в Псковском кремле. Для зрителей выступит большой академический хор «Мастера хорового пения», Государственный академический Московский областной хор, Государственная капелла Москвы им. Вадима Судакова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

В последний день фестиваля митрополит Тихон проведёт божественную литургию в сопровождении сводного хора. Закрытие фестиваля ознаменуется выступлением Государственного академического русского народного хора им. М. Пятницкого.

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