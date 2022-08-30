7 октября профсоюзы проведут акцию «За достойный труд»

18:31, 30 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в заседании исполкома федерации независимых профсоюзов России, на котором принято решение собрать 21 сентября 2022 года срочное заседание генерального совета ФНПР по вопросу взаимодействия профсоюзов с органами государственной власти РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Как отметил лидер регионального профобъединения Игорь Иванов, профсоюзы Псковской области ранее направляли обращение в адрес ФНПР, где инициировали созыв генерального совета ФНПР, чтобы дать оценку решениям по имуществу профсоюзов Кавказских Минеральных Вод, принятым Гагаринским судом Москвы по иску генеральной прокуратуры РФ.

«Профсоюзы России единодушны в своей позиции, и уверен, что удастся убедить нашего социального партнёра в лице Правительства РФ исполнять ранее принятые решения, а самое главное основной закон – Конституцию РФ», – отметил Игорь Иванов.

Также члены исполкома проголосовали за проведение 7 октября всероссийской акции «За достойный труд», которая пройдёт под лозунгами «Zа уважение и исполнение закона о профсоюзах», «Zа Конституцию РФ», «Zа Президента РФ». В рамках акции спланированы авто- и велопробеги.