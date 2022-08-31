Эстония заявила о намерении запретить въезд россиянам в течение ближайшего времени
Глава МИД Эстонии заявил, что страна вместе с партнерами намерены запретить въезд большинству россиян в течение нескольких дней или недель. Об этом сообщило ИА «Красная весна».
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония вместе с партнерами намерены запретить въезд большинству граждан России в течение нескольких дней или недель, 31 августа сообщает издание Reuters.
«Я очень буду приветствовать... решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», –подчеркнул он.
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