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Страна и мир

Евросоюз одобрил запрет на въезд россиян по шенгенским визам

Совет глав МИД дооговорился не пускать россиян по шенгенским визам в Европу.. Фото Carl Court/Getty Images

На совете глав МИД ЕС достигнута договорённость, что граничащие с РФ страны могли бы устанавливать запрет на въезд россиян по шенгенским визам, сообщил Telegram-канал «Новости Латвии».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз большинством голосов решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме.

А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс уверяет, что Латвия и другие соседние с Россией страны вправе ввести дополнительные меры для «обеспечения своей безопасности». При этом Ринкевичс не называет угрозу, которую представляли для Латвии и других соседних с Россией стран российские туристы.

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