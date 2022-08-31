Евросоюз одобрил запрет на въезд россиян по шенгенским визам
На совете глав МИД ЕС достигнута договорённость, что граничащие с РФ страны могли бы устанавливать запрет на въезд россиян по шенгенским визам, сообщил Telegram-канал «Новости Латвии».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз большинством голосов решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме.
А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс уверяет, что Латвия и другие соседние с Россией страны вправе ввести дополнительные меры для «обеспечения своей безопасности». При этом Ринкевичс не называет угрозу, которую представляли для Латвии и других соседних с Россией стран российские туристы.
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