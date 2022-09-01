Мультимедийные проекции появятся на храмах Пскова

13:52, 01 сентября 2022, ПАИ

Мультимедийные проекции покажут на стенах храмов Пскова во время Всероссийского хорового фестиваля им. М. Ф. Гривского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как уже ранее сообщалось, хоровой праздник пройдет с 2 по 4 сентября на площадках города, непосредственно территориально приближенных к памятникам ЮНЕСКО: Покровский угол (у храма Покрова и Рождества), территории у храма Василия на Горке и возле Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

В рамках праздника зрители познакомятся с особенностями архитектуры храмов, их значением в ключевых исторических событиях, узнают легенды и сказания, сохранившиеся до нашего времени. С помощью мультимедийных инструментов белые стены храмов превратятся в экраны, на которых будут показаны святыни, хранящиеся в этих местах.

Сопровождаться все это представление будет прекрасными голосами из лучших хоров России, отметили в ТКД.

С программой можно ознакомиться здесь.