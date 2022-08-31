Академический Большой хор Льва Конторовича выступит на фестивале в Пскове
Академический большой хор «Мастера хорового пения» под руководством народного артиста России Льва Конторовича станет участником Всероссийского хорового фестиваля им. М.Ф. Гривского, который пройдёт в Пскове со 2 по 4 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
2 сентября коллектив откроет хоровой праздник на главной сцене в Псковском кремле Начало концерта в 19:00.
В прошлом году Академический Большой хор открывал в Псковской филармонии 47-й фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.
Коллектив был участником многих престижных российских и зарубежных музыкальных фестивалей, выступал в России, Китае, Италии, Франции, Германии, Израиле, Болгарии, Чехии, Японии, Южной Корее, Катарае, Индонезии.
Со 2 по 4 сентября в Пскове пройдет Всероссийский хоровой фестиваль им. М. Ф. Гривского. Мероприятие посвящено личности инициатора первого певческого праздника в стране.
Площадкой для фестиваля станет Псковский кремль, и территории, приближенные к памятникам ЮНЕСКО - Покровский угол, Детский парк, Дендропарк. Участие в фестивале примут 35 хоровых коллективов.
Программу можно найти здесь.
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