Академический Большой хор Льва Конторовича выступит на фестивале в Пскове

15:48, 31 августа 2022, ПАИ

Академический большой хор «Мастера хорового пения» под руководством народного артиста России Льва Конторовича станет участником Всероссийского хорового фестиваля им. М.Ф. Гривского, который пройдёт в Пскове со 2 по 4 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

2 сентября коллектив откроет хоровой праздник на главной сцене в Псковском кремле Начало концерта в 19:00.



В прошлом году Академический Большой хор открывал в Псковской филармонии 47-й фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Коллектив был участником многих престижных российских и зарубежных музыкальных фестивалей, выступал в России, Китае, Италии, Франции, Германии, Израиле, Болгарии, Чехии, Японии, Южной Корее, Катарае, Индонезии.

Со 2 по 4 сентября в Пскове пройдет Всероссийский хоровой фестиваль им. М. Ф. Гривского. Мероприятие посвящено личности инициатора первого певческого праздника в стране.

Площадкой для фестиваля станет Псковский кремль, и территории, приближенные к памятникам ЮНЕСКО - Покровский угол, Детский парк, Дендропарк. Участие в фестивале примут 35 хоровых коллективов.

Программу можно найти здесь.