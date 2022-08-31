Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Академический Большой хор Льва Конторовича выступит на фестивале в Пскове

Академический большой хор «Мастера хорового пения» под руководством народного артиста России Льва Конторовича станет участником Всероссийского хорового фестиваля им. М.Ф. Гривского, который пройдёт в Пскове со 2 по 4 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

2 сентября коллектив откроет хоровой праздник на главной сцене в Псковском кремле Начало концерта в 19:00.

В прошлом году Академический Большой хор открывал в Псковской филармонии 47-й фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Коллектив был участником многих престижных российских и зарубежных музыкальных фестивалей, выступал в России, Китае, Италии, Франции, Германии, Израиле, Болгарии, Чехии, Японии, Южной Корее, Катарае, Индонезии.

Со 2 по 4 сентября в Пскове пройдет Всероссийский хоровой фестиваль им. М. Ф. Гривского. Мероприятие посвящено личности инициатора первого певческого праздника в стране.

Площадкой для фестиваля станет Псковский кремль, и территории, приближенные к памятникам ЮНЕСКО - Покровский угол, Детский парк, Дендропарк. Участие в фестивале примут 35 хоровых коллективов.

Программу можно найти здесь.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 августа 2022

Более 200 человек станут участниками программы «День знаний с Пушкиным» в «Михайловском»
30 августа 2022

С 30 августа по 3 сентября Псковский драмтеатр предоставляет скидки на билеты до 35%
30 августа 2022

Виртуальную Янтарную комнату смогут увидеть псковичи в Палатах Постникова
30 августа 2022

Борис Елкин рассказал, где разместят брендированные крышки люков с символикой Пскова
30 августа 2022

Готова первая партия люков с символикой Пскова
30 августа 2022

Второй этаж Приказной палаты в Псковском кремле 31 августа будет закрыт
30 августа 2022

Культуролог рассказал, чем интересен народ сето
30 августа 2022

Арт-резиденция под Псковом будет сотрудничать с Санкт-Петербургской академией художеств

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...