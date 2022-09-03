Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Михаил Ведерников – о школе на улице Заслонова в Великих Луках: Это был непростой объект

Первые ученики новой школы в Великих Луках. Фото: скрин видео

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении отметил, что 1 сентября в Великих Луках первых учеников принял новый Инженерно-экономический лицей на улице Заслонова.

«В силу множества причин это был крайне непростой объект, поэтому особенно приятно, что учебный процесс стартовал в полном объёме», – сказал глава региона.

Учреждение, рассчитанное на 850 мест, полностью укомплектовано. Классы лицея оснащены современной мебелью, инвентарем и мультимедийным оборудованием.

А главной особенностью школы будет наличие целого комплекса спортивных объектов – спортзалов, бассейна и тира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 сентября 2022

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с Дмитрием Шаховым
03 сентября 2022

Губернатор Псковской области рассказал о реализации программы капитального ремонта школ в регионе

03 сентября 2022

Михаил Ведерников – о школе на улице Заслонова в Великих Луках: Это был непростой объект
03 сентября 2022

В Острове прошла акция «В памяти навсегда»
03 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Мультимедийные проекции на псковских храмах
03 сентября 2022

Новые кареты скорой помощи и школьные автобусы получит Псковская область

03 сентября 2022

Фестиваль талантов будет проходить завтра в Великих Луках
03 сентября 2022

Акция «Чистый берег» прошла в Опочецком районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...