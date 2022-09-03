Михаил Ведерников – о школе на улице Заслонова в Великих Луках: Это был непростой объект
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении отметил, что 1 сентября в Великих Луках первых учеников принял новый Инженерно-экономический лицей на улице Заслонова.
«В силу множества причин это был крайне непростой объект, поэтому особенно приятно, что учебный процесс стартовал в полном объёме», – сказал глава региона.
Учреждение, рассчитанное на 850 мест, полностью укомплектовано. Классы лицея оснащены современной мебелью, инвентарем и мультимедийным оборудованием.
А главной особенностью школы будет наличие целого комплекса спортивных объектов – спортзалов, бассейна и тира.
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Михаил Ведерников – о школе на улице Заслонова в Великих Луках: Это был непростой объект