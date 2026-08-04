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Общество

Пенсии выросли у более 40 тысяч работающих пенсионеров в Псковской области

Страховые пенсии более 40 тысяч работающих пенсионеров в Псковской области увеличены с августа 2026 года. Беззаявительный перерасчёт провело региональное отделение Социального фонда России (СФР), сообщили ПАИ в ведомстве.

Фото: ПАИ

Корректировка затронула получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Также выплаты пересчитали пенсионерам по потере кормильца, если на его лицевой счёт поступили средства, не учтённые ранее.

В отличие от индексации, августовский перерасчёт зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка. Максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными коэффициентами. Узнать их количество можно в выписке из лицевого счёта на «Госуслугах», пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Перерасчёт и все плановые ежегодные повышения пенсий происходят автоматически, без заявлений. Выплаты в новом размере поступят пенсионерам в августе по стандартному графику. Для обеспечения своевременной корректировки специалисты отделения СФР по Псковской области провели все необходимые подготовительные мероприятия в июле.

С 1 января 2025 года СФР возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров – в этом году выплаты выросли на 7,6 %. Если пенсионер увольняется, в размер пенсии включают все пропущенные за время работы индексации.

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