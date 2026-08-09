В двух регионах средняя пенсия неработающих россиян превысила 40 тысяч рублей

15:55, 09 августа 2026, ПАИ

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан превысил 40 тысяч рублей в двух субъектах РФ по состоянию на 1 июля 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Самые высокие показатели зафиксированы в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла 43 965 рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 40 020 рублей.

Всего в России на 1 июля насчитывалось почти 40,5 миллиона пенсионеров.

Напомним, что страховые пенсии более 40 тысяч работающих пенсионеров в Псковской области увеличены с августа 2026 года. Беззаявительный перерасчёт провело региональное отделение Социального фонда России. Подробнее читайте по ссылке.