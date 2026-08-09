В двух регионах средняя пенсия неработающих россиян превысила 40 тысяч рублей
Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан превысил 40 тысяч рублей в двух субъектах РФ по состоянию на 1 июля 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
Самые высокие показатели зафиксированы в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла 43 965 рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 40 020 рублей.
Всего в России на 1 июля насчитывалось почти 40,5 миллиона пенсионеров.
Напомним, что страховые пенсии более 40 тысяч работающих пенсионеров в Псковской области увеличены с августа 2026 года. Беззаявительный перерасчёт провело региональное отделение Социального фонда России. Подробнее читайте по ссылке.
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