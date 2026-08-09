Стал известен размер пенсий госслужащих в России

23:57, 09 августа 2026, ПАИ

Какую пенсию получают федеральные государственные гражданские служащие в России, сообщили в Социальном фонде России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, на 1 июля средний размер пенсии гражданских госслужащих составил 39 536 рублей. Всего таких граждан среди пенсионеров насчитывается около 99,2 тысячи человек.

При этом работающие пенсионеры-госслужащие получают в среднем 40 601 рубль, а неработающие – 39 409 рублей.