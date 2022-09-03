Росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора» в Пскове

15:29, 03 сентября 2022, ПАИ

Псковские сотрудники Росгвардии приняли участие в акции «Вместе против террора» в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Мероприятие прошло в библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб» совместно с учениками Политехнического колледжа. Офицеры провели с ребятамами беседу о трагических событиях 2004 года в Беслане, а также рассказали о задачах, которые выполняют войска национальной гвардии Российской Федерации по борьбе с терроризмом и экстремизмом сегодня.

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Сотрудники Росгвардии также напомнили учащимся правила поведения в общественных местах и порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.