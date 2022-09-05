Как улучшить работу псковского травмпункта, рассказал главврач областной больницы

09:49, 05 сентября 2022, ПАИ

Кадровое обновление понадобится для полноценной работы псковского травмпункта, находящегося в Псковской областной клинической больнице. Об этом заявил главный врач учреждения Евгений Панфёров в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 5 сентября.

Евгений Панфёров отметил, что в областной больнице по большинству профилей имеется кадровый дефицит. Руководство медучреждения будет искать новых сотрудников, которые необходимы для лучшего функционирования больницы, уточнил он.

«Конечно, и для полноценной работы травмпункта отдельно понадобятся дополнительные кадры», – отметил главврач.

Отметим, что в Псковской областной клинической больнице предстоит реорганизация. В частности, травмпункт, совмещённый с приёмным отделением, теперь будет отдельным структурным подразделением.