Реорганизация пройдёт в Псковской областной клинической больнице

09:17, 05 сентября 2022, ПАИ

Реорганизация пройдёт в Псковской областной клинической больнице. Об этом сообщил главный врач учреждения Евгений Панфёров в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 5 сентября.

«Хозяйство большое. Изменения в его работе будут в обязательном порядке, но сначала нужно вникнуть в повседневность», – сказал главврач.

Он также отметил, что в скором времени в больнице предстоит реорганизация. В частности, травмпункт, совмещённый с приёмным отделением, теперь будет отдельным структурным подразделением.