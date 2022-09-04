Путин поручил сохранить рабочие места за россиянами, уехавшими на спецоперацию

20:39, 05 сентября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил сохранить рабочие места за россиянами, уехавшими на спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РБК.

По словам Пескова, такое решение президент принял после встречи в Петропавловске-Камчатском с одним из сотрудников регионального управления МЧС, который рассказал ему, что хотел бы принять участие в спецоперации.

«Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.