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В Псковском лицее № 21 завершился капитальный ремонт

Новые пластиковые окна. Фото: Telegram

В социально-экономическом лицее № 21 имени Героя России С.В. Самойлова завершился капитальный ремонт. Об этом сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В здании проведены масштабные работы по замене систем вентиляции в пищеблоке и спортивном зале. Плюсом к этому на кухне установлено новое холодильное оборудование, а в спортзале обновлена отделка. 

Полностью заменена система электроснабжения и кабельные линии. Вместо деревянных окон установлены пластиковые. Капитально отремонтирован кабинет химии, идет подготовка к установке оборудования, необходимого для оснащения этого класса. 

«Новый учебный год начался в школе по расписанию. Недостающее оборудование, которое не влияет на учебный процесс, будет поставлено в ближайшее время», – написал Борис Елкин.

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