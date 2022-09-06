Псковская область готова к отопительному сезону почти на 90%
87 % составляет готовность муниципалитетов Псковской области к отопительному сезону по состоянию на 1 сентября. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«87 % составляет готовность муниципалитетов Псковской области к отопительному сезону на 1 сентября. Это на 5 % больше, чем годом ранее», – рассказал Сергей Грахов.
О том, кто входит в комиссию по проверке готовности к отопительному сезону, читайте здесь.
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