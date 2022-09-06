Псковская область готова к отопительному сезону почти на 90%

13:26, 06 сентября 2022, ПАИ

87 % составляет готовность муниципалитетов Псковской области к отопительному сезону по состоянию на 1 сентября. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«87 % составляет готовность муниципалитетов Псковской области к отопительному сезону на 1 сентября. Это на 5 % больше, чем годом ранее», – рассказал Сергей Грахов.

О том, кто входит в комиссию по проверке готовности к отопительному сезону, читайте здесь.