Явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области превысила 10%

13:01, 10 сентября 2022, ПАИ

Явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области 10 сентября на 12:00 по московскому времени составила 10,3%, сообщили в Telegram-канале Избирательной комиссии региона.

На данный момент на традиционных избирательных участках проголосовали 46 924 избирателя. Данные приводятся без учета онлайн-голосования, отметили в облизбиркоме.

Напомним, сегодня в Псковской области начался второй день голосования на муниципальных выборах. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.