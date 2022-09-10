В комитете по сельскому хозяйству представили график проведения сельхозярмарок
Определены даты проведения ежегодных районных сельскохозяйственных ярмарок в Псковской области. Сообщает пресс-служба комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.
Всего на территории региона пройдет 20 ярмарок в каждом Псковской области за исключением Бежаницкого, Куньинского, Локнянского, Новоржевского и Усвятского.
Главная областная ярмарка Псковского района пройдет 1 октября.
Узнать полный график с датами проведения районных ярмарок можно на сайте ведомства.
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