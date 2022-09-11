Круглые продукты запрещает есть народный календарь 11 сентября

08:19, 11 сентября 2022, ПАИ

По церковному календарю 11 сентября отмечается день усекновения главы Иоанна Крестителя, сообщает calend.ru. Иоанн считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. По преданию, он крестил в водах Иордана самого Сына Божия.

Евангелия от Матфея и Марка повествуют о мученической кончине Иоанна Предтечи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой из них назначили своего правителя. Галилеей, где жил Иоанн, управлял Ирод Антипа. У правителя была законная жена, но он оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Креститель не раз укорял Ирода в грехах, чем вызвал гнев его любовницы, которая поклялась извести Иоанна.

Однажды Иродиада уговорила свою дочь Саломею сплясать перед Иродом и попросить в качестве награды голову святого Иоанна Крестителя. Ироду пришлось выполнить это желание. Но даже отсеченная голова Предтечи продолжала обличать Ирода и Иродиаду. На виновных в смерти Иоанна обрушился гнев Божий: Саломее отрезало голову острой льдиной, а Ирода и Иродиаду поглотила разверзшаяся земля.

День усекновения головы святого Иоанна православные люди по обыкновению отмечают постом. В это время не разрешается есть ничего круглого: ни варить щи из круглого кочана, ни срезать головки мака, ни копать клубни картофеля, ни рвать яблоки. Также было принято совершать поминовение всех воинов, погибших в сражениях.

Иоанн (Иван) Постный считается переломным рубежом в крестьянских заботах. Полевые работы заканчивались, зато начиналась заготовка разносолов на зиму. Открывались также осенние торги и ярмарки. Получалось, что на Предтечу сходились в одном месте запреты и соблазны, и пост поэтому переносился особенно тяжело. «Иванов пост не велик, а перед ним и Филиппов пост кулик», — говорили в народе.

Наступает большой поворот и в природе: заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. «Иван Постный пришел, лето красное увел», — подмечали люди. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «С Ивана мужик осень встречает, баба бабье лето начинает»; «Иван Постный — осени отец крестный»; «Иван Предтеча гонит птиц далече». Кстати, по поведению разных птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли — это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали — ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей — надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь — к дождю.

На Ивана Постного было принято убирать репу. «Репный праздник» отмечали скромно: без песен и без застолий, зато одаривали постной едой нищих и странников.