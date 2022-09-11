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Круглые продукты запрещает есть народный календарь 11 сентября

По церковному календарю 11 сентября отмечается день усекновения главы Иоанна Крестителя, сообщает calend.ru. Иоанн считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. По преданию, он крестил в водах Иордана самого Сына Божия.

Евангелия от Матфея и Марка повествуют о мученической кончине Иоанна Предтечи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой из них назначили своего правителя. Галилеей, где жил Иоанн, управлял Ирод Антипа. У правителя была законная жена, но он оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Креститель не раз укорял Ирода в грехах, чем вызвал гнев его любовницы, которая поклялась извести Иоанна.

Однажды Иродиада уговорила свою дочь Саломею сплясать перед Иродом и попросить в качестве награды голову святого Иоанна Крестителя. Ироду пришлось выполнить это желание. Но даже отсеченная голова Предтечи продолжала обличать Ирода и Иродиаду. На виновных в смерти Иоанна обрушился гнев Божий: Саломее отрезало голову острой льдиной, а Ирода и Иродиаду поглотила разверзшаяся земля.

День усекновения головы святого Иоанна православные люди по обыкновению отмечают постом. В это время не разрешается есть ничего круглого: ни варить щи из круглого кочана, ни срезать головки мака, ни копать клубни картофеля, ни рвать яблоки. Также было принято совершать поминовение всех воинов, погибших в сражениях.

Иоанн (Иван) Постный считается переломным рубежом в крестьянских заботах. Полевые работы заканчивались, зато начиналась заготовка разносолов на зиму. Открывались также осенние торги и ярмарки. Получалось, что на Предтечу сходились в одном месте запреты и соблазны, и пост поэтому переносился особенно тяжело. «Иванов пост не велик, а перед ним и Филиппов пост кулик», — говорили в народе.

Наступает большой поворот и в природе: заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. «Иван Постный пришел, лето красное увел», — подмечали люди. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «С Ивана мужик осень встречает, баба бабье лето начинает»; «Иван Постный — осени отец крестный»; «Иван Предтеча гонит птиц далече». Кстати, по поведению разных птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли — это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали — ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей — надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь — к дождю.

На Ивана Постного было принято убирать репу. «Репный праздник» отмечали скромно: без песен и без застолий, зато одаривали постной едой нищих и странников.

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