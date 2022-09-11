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Общество

Минобороны России назвало потери украинских сил за пять дней

Свыше четырёх тысяч убитых военных и более восьми тысяч раненых составили потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении после ударов российских войск за пять дней, с 6 по 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

«В общей сложности, только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырёх тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными», – заявил Игорь Конашенков.

Также в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки российские военные поразили восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в ДНР.

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