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Общество

Россиянам разъяснили, как безопасно взять кредит в микрофинансовой организации

Кредитование в микрофинансовой организации наиболее рискованный вариант, но избежать неприятностей можно, рассказал экономист Владимир Трегубов.

«К сожалению, ситуация довольно непростая. Как выживать в этих условиях людям? Для каждого свой нужен рецепт. В любой момент человек может потерять работу и источник дохода, но обращаться к микрофинансовым организациям только в крайнем случае рекомендую. Это очень рискованный вид кредита. Что можно посоветовать гражданам, которые обращаются в такие организации? Прежде всего, постараться никогда не брать кредит. Если нужда такая пришла, следует внимательно читать договор. Лучше, если с вами будет знакомый юрист, бухгалтер, экономист, который сможет вам показать, сколько вы в итоге должны будете платить. При разумном ограничении, которое мы видим в последние годы, это умерило жадность таких МФО и снизило риски, хотя они всё же существует», - рассказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Если заёмщик не смог выплатить необходимую сумму, он может обратиться в ЦБ с заявлением о своей неплатёжеспособности, подчеркнул Владимир Трегубов.

«Нужно обратиться в Центробанк с письмом о том, что в силу сложной жизненной ситуации человек не может расплатиться, чтобы регулятор дал возможность гражданину отсрочить кредит или чтобы избежать негативных последствий», - сказал он.

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