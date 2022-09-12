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Общество

Названы популярные туристические направления для россиян этой зимой

Популярные туристические направления для россиян этой зимой назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишет газета «Известия».

«В России уже больше 25 % горнолыжки забронировано в Красной Поляне (Сочи), так что свыше 30 % туристов поедут на российские горнолыжные курорты. Остальные отправятся в Карелию, кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вот эти направления сейчас бронируются. В Шерегеше некоторые гостиницы уже полностью распроданы», – рассказал он.

Вместе с тем очень популярным зарубежным направлением по-прежнему остаётся Турция. Кроме того, на зимний период объявляют рейсы в Таиланд, Вьетнам и ОАЭ, добавил Юрий Барзыкин.

«Ещё заявили, что Венесуэла будет интересна (туда рейсы определяют), а также Куба. Это, скажем прямо, неблизко, но цены приятные, и туда есть рейсы», – отметил вице-президент РСТ.

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