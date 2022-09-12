Названы даты начала отопительного периода в районах Псковской области

17:04, 12 сентября 2022, ПАИ

Стали известны даты начала отопительного сезона ещё в нескольких районах Псковской области.

Так, в Усвятском районе он начинается с 13 сентября, пишет газета «Новая жизнь». «Подключение объектов будут производить поэтапно в следующей очерёдности: сначала детские и учебные учреждения, а также объекты здравоохранения, затем жилые, административные здания и прочие объекты», – говорится в сообщении.

20 сентября подача отопления планируется в Плюсском районе, сообщает газета «Плюсский край». В дома жителей Невельского района тепло поступит после 19 сентября, пишет газета «Невельский вестник». В Порховском районе отопительный период стартует 12 сентября, уточняет «Порховский вестник».

В Пыталово запланировано пробное протапливание: 19 сентября в работу влючат две котельные, 20 сентября – котельные деревни Вышгородок и посёлка Белорусский, сообщает газета «Наша жизнь».

Досрочная подача тепла в учреждения, организации и предприятия Себежского района началась уже сегодня, информирует газета «Призыв» со ссылкой на администрацию. В Куньинском районе отопительный сезон начнётся с 14 сентября, отмечает газета «Пламя».

В Великолукском районе подача тепла в учреждения соцсферы ведётся по заявкам с сегодняшнего дня. В домах тепло планируют включить с 14 сентября, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Ранее сообщалось о начале подачи отопления в Пскове, Пушкиногорском, Дновском и Дедовичском районах.