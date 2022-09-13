Год условно получил житель Палкинского района за использование чужой банковской карты

17:31, 13 сентября 2022, ПАИ

Год условно получил 18-летний житель Палкинского района за использование чужой банковской карты, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С 15 февраля до 4 марта подсудимый на улице Заводской в Печорах нашёл банковскую карту, после чего девять раз приобрел различные товары в магазинах Палкино Псковской области, оплачивая их бесконтактным способом, чем причинил потерпевшей ущерб на общую сумму 2 397 рублей. Деньги молодой человек потратил на продукты, лекарства, спиртное и сигареты.

Суд учёл такие смягчающие вину обстоятельства, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.