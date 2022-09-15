Правительство Ленобласти пересядет на китайский автопром

13:31, 15 сентября 2022, ПАИ

Правительство Ленинградской области приняло решение пересесть на автомобили китайских производителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любой аппарат управления, особенно такой большой области, как Ленинградская, которая равна по размерам Австрии или Венгрии, понятно, нуждается в транспорте. У нас огромные пробеги, мы списываем автомобили, когда у нас пробег от 400 до 600 тысяч километров. Мы приняли решение - мы пересаживаемся на китайский автопром. Считаем, что это абсолютно правильное решение, с учетом краткосрочных и долгосрочных перспектив», - сказал губернатор региона Александр Дрозденко на четвертом Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF'22.

При этом Дрозденко надеется, что давние партнеры вернутся и продолжат выпуск автомобилей.

«Но рассчитываем все-таки на то, что наши традиционные партнеры, кто с нами работал, это и Nissan, и KIA, и Hyundai, и Toyota, вернутся и будут производить автомобили. Потому что любой вакуум все равно заполняется. Это законы физики, законы экономики. И мне кажется, что кто сегодня это недопонимает, он может потерять не только сегодня, но самое главное, потерять завтра и потерять будущее», - отметил губернатор.