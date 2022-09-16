Губернатор Псковской области принял участие в Telegram стриме «Малькевич Live»

20:23, 16 сентября 2022, ПАИ

В Telegram-канале «Малькевич Live» состоялся стрим на тему освобождённых территорий на Украине.

В стриме принял участие губенатор Псковской области Михаил Ведерников. Он рассказал о поддержке Береславскому району Украины.

«После того, как Псковская область приняла шефство над Береславским районом, мы отправили туда передовую группу. В первую очередь, речь шла о гуманитарной помощи. Второе – это подготовка к отопительному сезону. Дело в том, что во многих местах там нет центрального отопления. Придётся поставлять дрова, уголь, чтобы каждый мог их приобрести.И третье – подготовка детей Береславского района к школе. Мы будем и в будущем наращивать помощь этому району. Время работает на нас. Люди по-разному относятся к нам, но каждый понимает, что адресную помощь и защиту могут получить только от России», – сказал глава региона.

Глава региона так же рассказал о детях из Бериславского района, которые приезжали в Псковскую область на отдых.